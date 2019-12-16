ضبط 6 أشخاص وإصابة 3 في مشاجرة بين عائلتين ببني سويف

ضبطت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بعزبة خورشيد التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، ونقلوا لتلقي العلاج بالمستشفى المركزي وبني سويف الجامعي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من العقيد محمود مهنى، مأمور مركز شرطة إهناسيا، بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية خورشيد التابعة لدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث مشاجرة بين كلا من طرف أول عائلة "العتالمة"، وهم "رمضان. ا. س"، 45 عاما، سائق، مصابا بجرح قطعي غائر بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، و"خميس. ش. م"، 65 عاما، فلاح، وابنه "رمضان"، 20 عاما، عامل، وطرف ثانِ عائلة "الشرايعية"، وهم "شعبان. ز. ع"، 54 عاما، فلاح، و"شعبان. س. ع"، 48 عاما، سائق، مصاب كدمة بالذراع الأيمن وسحجات وجروح سطحية بالبطن، و"رمضان. س. ع"، 38 عاما، سائق، مصاب كسر بالجمجمة واشتباه نزيف بالمخ وغيبوبة تامة.

كما تبين من التحريات الأولية أن جميعهم مقيمين قرية خورشيد دائرة مركز شرطة إهناسيا، ونقل المصابين لمستشفى إهناسيا المركزي عدا الثالث من الطرف الثاني، حيث نقل لمستشفى بني سويف الجامعي.

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة هو حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات الجيرة، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب محدثين ما بهم من إصابات.

كما كشفت التحريات عن ضبط طرفي المشاجرة، وتبادل الاتهامات، وجرى تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر رقم 17507 جنح مركز شرطة إهناسيا.