قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه لن يتنازل أو يتوانى حتى تستعيد المحافظة مظهرها اللائق بشعبها العريق، ومضاعفة الجهود لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الدقهلية الليلة عددا من شوارع المنصورة، وسط النوباتجية الليلية لعمال النظافة بحي شرق وغرب المنصورة للمرة الثانية خلال يومين.

ووجه المحافظ باشتراك عمال حي شرق وغرب معا، وتوزيعهم في مجموعات تجوب الشوارع، والعمل بنطاق مدينة المنصورة من أجل النهوض بمستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة.

وكلف أحمد عبدالسميع، رئيس حي غرب، بصيانة جميع تاندات الانتظار بشارع جيهان، مؤكدا رفع جميع المخلفات من الشارع، قائلا: "مش عاوز حباية تراب في الشارع"، موجها برفع الحواجز أمام المباني.

وطلب محافظ الدقهلية من العميد ممدوح الحصي، مدير الادارة العامة لمرور الدقهلية رفع جميع السيارات من جانبي الشارع، مطالبا من مدير إدارة المرافق برفع الإشغالات بالشوارع الجانبية من شارع الجلاء.