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محيي الدين يوضح مفهوم الصندوق السيادي ودوره في الدولة

محيي الدين يوضح مفهوم الصندوق السيادي ودوره في الدولة

محيي الدين: لا أتوقع مشاركتي في العمل العام بمصر بعد مغادرة البنك الدولي

محيي الدين: لا أتوقع مشاركتي في العمل العام بمصر بعد مغادرة البنك الدولي

العرفي: منحة 23 مليون جنيه لتنمية وتطوير مدينة تلا

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محمود محيي الدين: دخول الدولة في مشروعات كثيرة لا يقوض دور القطاع الخاص

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هل يمرر طارق يحيى مبارياته لصالح الزمالك؟

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بعد دعوة السيسي لشباب أفريقيا.. أبرز جهود مصر لدعم القارة السمراء

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

"تدريب وتحفيز وصور للذكرى".. كواليس غرف بروفات فناني مسرح شباب العالم

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صحف لبنان تبرز تحذيرات السيسي من تداعيات تطور الأزمة في البلاد

صوفيا: واجب على البشر تربية الروبوت كما يربون أطفالهم

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لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

لم تلتزم بها تركيا مع اليونان.. تفاصيل اتفاقية مارس 2016 الخاصة باللاجئين

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