أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لا مساس بحدائق "أهالينا" وسيجرى تطويرها الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال تفقده حديقة شجرة الدر، مساء اليوم، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة فيها للمواطنين، كما تفقد نادي جزيرة الورد، ونادي الحوار، للتعرف على الإمكانيات المتوفرة فيهما وتلبيتهما لاحتياجات المواطنين.

ووافق المحافظ على بحث عقد بروتوكول تعاون بين مركز التدريب التابع للمحافظة، ومركز تدريب نادي الحوار، وتبادل عقد الدورات في قاعات الجانبين، وتبادل الكوادر البشرية.

وتفقد "مختار" قطعة أرض فضاء بشارع المشاية، أملاك دولة، وقرر إقامة فندق للمحافظة عليها، ويعود دخله لخزينة المحافظة لإقامة وتطوير المشروعات الخدمية.