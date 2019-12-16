قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فتح عدد من الشوارع المغلقة منذ سنوات وإزالة الحواجز الخرسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير حركة السيارات ومنع التكدسات المرورية وتيسير حركة المواطنين وسط مدينة مرسى مطروح.

وتابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، يرافقه اللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، إزالة الحواجز من شارع الإسكندرية، مرورا بمدخل مديرية أمن في الاتجاهين الذهاب والإياب حتى طريق كورنيش المدينة يسارا، وفي اتجاه شاطىء وكوبري روميل يمينا.

ووجه المحافظ لمجلس المدينة بسرعة إنارة الشارع من أمام مديرية الأمن، وإزالة الأسلاك الشائكة وتكثيف النظافة، مؤكدا أن الطريق يجرى فتحه لأول مرة بعد أكثر من 9 سنوات منذ 2011 مع تعظيم الجانب الأمني، ودراسة فتح باقي الشوارع للتيسير على المواطنين.

من جانبه أكد العميد أحمد السنطاوي، مدير إدارة مرور مطروح، أن فتح طريق شارع الإسكندرية ييسر حركة سير السيارات، ويمنع الازدحام والتكدس المروري وسط المدينة.

وأشاد أهالي مطروح بالقرار، الذي يؤكد أن مطروح محافظة آمنة، مع تكاتف أبنائها من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لخدمة أهالي المحافظة، ووضع أولوية خدمة المواطنين.

"شعيب" يوجه بإنارة المدخلين الشرقي والغربي لمرسى مطروح

وجه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مجلس مدينة مرسى مطروح سرعة إنارة المدخلين الشرقي والغربي للمدينة، بعد التنسيق مع الشركات العامة في البنية التحتية وصيانة، وتأمين أعمدة الإنارة بالمدينة حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد شعيب، اليوم، سرعة الاستجابة للشكاوى في جميع القطاعات الخدمية وتلبية طلبات ومشاكل أهالينا في القرى البعيدة والصحراء كأولوية أولى.

ووجه بمراجعة التعاقدات للمشروعات والأراضى التي جرى تخصيصها للجهات التي لم تلتزم بالمشروعات المتفق عليها، وفي مدة التنفيذ، وعدم سداد المستحقات المتفق عليها ببنود التعاقد بناءا عليه سيتم استردادها فورا، تحقيقا لدولة القانون، وتأكيدا على عدم السماح باستغلال أراضى الدولة.