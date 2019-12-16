توفى طفل داخل العناية المركزة بمستشفى قنا العام، منذ قليل، متأثرًا بجروحه "تهتك في الطحال والأمعاء وجدار المعدة"، عقب إصابته ومعه 3 آخرين في انفجار دانة من مخلفات الحرب أثناء التدفئة بقرية السعادوية بجزيرة الدوم بمركز أبوتشت شمال قنا.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، لـ"الوطن"، إن الطفل "آدم" كانت حالته خطيرة لشدة إصابته، وجرى وضعه في العناية المركزة، ولكنه فارق الحياة، فيما حالة المصابين الباقين مستقرة نسبيًا.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، يفيد بإصابة عطا تركي محمد إسماعيل، 22 عاما، وتركي حامد محمد تركي، 4 أعوام، وآدم عزالدين تركي، 6 أعوام، مصاب بتهتك في جدار المعدة وتهتك في الطحال والأمعاء، وهناء علي موسى، في انفجار جسم غريب بقرية السعادوة التابعة لمركز شرطة أبوتشت أثناء التدفئة داخل منزلهم، ونقلوا على إثرها إلى مستشفى قنا العام.

وتبين بحسب التحريات أن الانفجار ناتج عن انفجار دانة من مخلفات الحرب، انفجرت بعدما ضغط أحدهم عليها بقطعة خشبية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.