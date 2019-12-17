كشف الإعلامي شريف عامر، مدير جلسة الرئيس السيسي مع الصحفيين، ما دار في الجلسة، مشددًا على أن الرئيس السيسي قال إن مصر لن تسمح بهز أمنها القومي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "السيسي قال عبارته بصوت منخفض ومن غير زعيق وبشكل هادي جدًا ومن غير كلام كتير، وليبيا هي المعنية".

وتابع، أن الجلسة شهدت تواجد نوعين من الصحافة: "الصحافة الأجنبية بمصر، بالإضافة إلى الوفود التي جاءت إلى مصر لتغطية منتدى شباب العالم، وقد كانت وفودًا كبيرًا وكان هناك أكثر من 100 صحفي، من مختلف وسائل الإعلام المقروء والتلفزيوني والإذاعي، وشعرت بأن هناك نوع من التنسيق الجغرافي العادل، وقد حضر ممثلين عن العربية ويورو نيوز وبي بي سي".

ولفت، إلى أن وجهة نظر مصر وأسلوبها لم يتغيرا بخصوص مسألة سد النهضة: "مصرون على توجهنا بأن تكون المصلحة المشتركة هي المبدأ الحاكم، وأن نجلس إلى التفاوض ومصرون أيضًا على مبدأ التنمية المشتركة، واختار الرئيس السيسي عدم التعليق على بعض التصريحات في هذا الخصوص".

وحول ملف المصانع المتعثرة، قال عامر إن الرئيس السيسي أكد على ربط الشباب بفرص العمل والمصانع.