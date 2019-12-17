رامي جمال: كل الناس دعموني.. وكرم ربنا كان أكبر عليا مما أتخيل

كشف الفنان رامي جمال آخر تطورات إصابته بمرض البهاق، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال جمال إن مرض البهاق بدأ معه منذ 4 سنوات بنقط صغيرة بيضاء في جسده وأنه لم يركز فيه، وكان يحصل على الكورتيزون لدرجة أن الأطباء نصحوه بالتوقف عن تناول الكورتيزون مما تسبب في انتشار البهاق.

وأوضح جمال أنه بدأ يشعر بعد ذلك بأن المرض أصبح عبئًا عليه وأنه كان يبحث عن تخبئته عند ظهوره في الحفلات، مشيرًا إلى أنه بدأ في الظهور في الوجه وبدأ الإعلان عنه.

وتابع: "كل الناس اللي أعرفهم واللي معرفهمش دعموني وكرم ربنا كان أكبر عليا مما أتخيل"، مضيفًا أن أطباء كثيرون عرضوا عليه العلاج ولكنه جرب كل هذه العلاجات، مشيرًا إلى أن أحدهم أخبره أنه بدأ العلاج النفسي بالإعلان عن المرض وأنه سيتغلب عليه مناعيًا.

وتحدث رامي جمال عن كواليس حفله مع الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أن تامر حسني طلب أن توضع صورته مع رامي جمال في بوستر واحد رغم أنه الأقدم فنيًا، لافتًا إلى أنه كان يفضل أن تكون صورة البوستر لتامر حسني ولكن حسني رفض.