قالت سحر عبده، موجه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن برنامج "لائق للحياة " زار بعض مدارس جنوب سيناء لتفعيل مبادرة "دوي" لمواجهة العنف ضد المرأة، موضحة أن البداية كانت مدرسة الزهور الإعدادية بنات وجري مناقشة ظاهرة التحرش بكل أشكاله وكيفية مواجهة هذه الظاهرة وعوامل انتشارها.

أضافت أن هذه المبادرات هدفها إعادة بناء الشخصية المصرية وتنمية قدرتها على مواجهة المشكلات، التي تتعرض لها المرأة في المجتمع ومنها ظاهرة التحرش.

وحول مشاركة الطالبات بالمبادرة أكدت سحر أن هناك إيجابية وتفاعل مثمر من الطالبات والمعلمات المشاركة، في جلسة الدعم النفسي وتفاعل من أعضاء فريق العمل المتمثل في فريق الجودة وموجة عام المسرح.

وقالت إنه سوف يجري تفعيل الندوة في حجرة الدعم النفسي لترجمة المحتوى العلمي للندوة إلى سيكو دراما عن التحرش، حيث تقوم علياء شهبور، موجة عام المسرح، بعمل مسرحية بسيطة عن التحرش ومواجهته بشتى الطرق، وسوف يجري عرضها على الطلاب لتوضيح خطر هذه الظاهرة.

جدير بالذكر أن برنامج "لائق للحياة" بدء منذ عامين في مدارس جنوب سيناء وجرى تنظيم عدة لقاءات وورش عمل لتفعيل المبادرة، والهدف منها مواجهة عدة ظواهر انتشرت في المجتمع المصري منها التنمر والتحرش، الزواج المبكر.

" دوي" برنامج جديد منبثق من لائق للحياة لمواجهة العنف ضد المرأة، وجرى تطبيقها لأول مرة في مدرسة الزهور الإعدادية للبنات، وسجري تطبيقها في باقي المدارس.