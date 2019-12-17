استضاف قسم اللغة الفرنسية، وائل الإمام مدير تطوير الأعمال بشركة ستار ميدل إيست، للمشاركة في المحاضرة التي نظمتها وأدارتها الدكتورة مها الباشا مدرس علم المصطلح الحاسوبي وتكنولوجيا الترجمة بقسم اللغة الفرنسية، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية الألسن، والأستاذ الدكتور ناصر عبدالعال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف الأستاذة الدكتورة منى صفوت رئيس مجلس قسم اللغة الفرنسية، وبحضور الأستاذ الدكتور هشام المالكي مدير البرامج الجديدة والأستاذة الدكتورة يمنى صفوت رئيس قسم اللغة الفرنسية، والدكتورة رباب حمدي أستاذ الترجمة المساعد بالقسم ومنسق المُقرر.

وأوضحت الباشا أنّ المحاضرة تأتي في إطار تطوير مقرر "قاعة البحث" بالفرقة الرابعة بنظام الليسانس، من خلال إدراج المشروعات التطبيقية كمشروع تخرُّج لطلاب قسم اللغة الفرنسية وتأهيلهم في مجال ترجمة الشاشة.

وتهدف المحاضرة إلى ربط ما تم تدريسه حتى الآن في مُقرر "قاعة بحث" بمتطلبات سوق العمل في ترجمة الشاشة، ليبدأ الطلاب العمل التطبيقي في الفصل الدراسي الثاني استنادًا إلى قاعدة علمية وأكاديمية سليمة وبكفاءة مهنية عالية تتماشى مع ما هو معمول به في سوق العمل في مجال ترجمة الشاشة.

وأشاد الإمام بما تم تدريسه حتى الآن من مهارات تقنية وحاسوبية ولغوية تتعلق بترجمة الشاشة، كما أجاب على أسئلة الطلاب الفنية والمهنية المتعلقة ببعض إشكاليات ترجمة الشاشة.