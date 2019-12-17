انخفاض درجات الحرارة في سانت كاترين والثلوج تكسو جبل موسى

قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تتعرض لطقس بارد منذ أيام وبلغت درجات الحرارة 7 درجات داخل المدينة وتنخفض لأقل من 1 مع اقتراب الفجر، وفوق قمم الجبال انخفضت إلى 6 درجات تحت الصفر، موضحا أن الثلوج تساقطت على قمة جبل موسي بكميات بسيطة تظهر مع أول ضوء وتتعرض للذوبان بمجرد شروق الشمس.

وتوقع العناني أن موسم الشتاء هذا العام سيكون عامل جذب كبير للسياح من داخل وخارج مصر، خاصة أن تساقط الثلوج بدء بالفعل على قمة جبل موسى أعلى قمة جبلية في مصر، ودعا جميع السياح المتواجدين على قمم الجبال باتخاذ الحيطة والحذر أثناء المبيت في المخيمات، مضيفا أن صعود الجبل في موسم الشتاء يتطلب الملابس الثقيلة والالتزام بتعليمات الدليل البدوي.