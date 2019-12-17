سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-12-2019 في مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر الحالي، وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف ببعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.