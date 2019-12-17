أكّدت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، أنَّ منتدى شباب العالم في نسختة الثالثة؛ شهد زخمًا كبيرًا في ورش العمل وعدد الموضوعات المطروحة للمناقشة، وعدد الضيوف الذي وصل عددهم لنحو 8 آلاف ضيف.

وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز"، "لدينا آلية لاختيار الموضوعات التي تناقش في المنتدى، ونعتمد مبدئيًا على 3 محاور، وهي السلام والإبداع والتنمية، وكل عام يتحدث العالم كله بمختلف منظماته عنها.

وتابعت راغب، "نعتمد دائما في منتدى شباب العالم على أن يكون هناك جزء ثابت وأساسي ضمن الفعاليات، وهو تحديد جلسة حوارية تجمع بين الخبراء والشباب، وتساعد هذه الجلسات الشباب في الحصول على آليات عمل لعدد متنوع ومختلف من الموضوعات؛ يسعون لتنفيذها عند عودتهم لبلدانهم".

وأشارت إلى أنَّ منتدى شباب العالم يواصل تواصله مع الشباب المشارك بعد عودتهم لبلدانه، وهناك شباب نفذوا بالفعل مشروعات حقيقة على أرض الواقع، إضافة إلى التوصيات الرسمية التي يخرج بها المنتدى".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى، الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لاسيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.