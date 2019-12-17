أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أنّ الجامعة مستعدة بكامل طاقتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي ستبدأ 4 يناير المقبل لجميع الفرق الدراسية لكليات الجامعة، وتنتهي 23 يناير، على أن تبدأ إجازة نصف العام 25 يناير وتنتهي 6 فبراير.

وقال رئيس الجامعة إنّه إضافة للتأكيد على جودة الورقة الامتحانية، فالاستعدادات قائمة على شقين، الأول جاهزية الأماكن للامتحانات من مدرجات وقاعات، والثاني يهتم بتوفير الخدمات اللازمة من كهرباء وتهوية، مؤكدا أنّ هناك تواصل مستمر مع رؤساء اللجان للتأكد من الالتزام بالمعايير المؤدية لحسن سير الامتحان.

ووجّه دكتور منصور بتشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات في كل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشكلات الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأكد سعي الجامعة الدائم والمستمر لتوفير سبل الراحة والمتطلبات اللازمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن ثم تم تخصيص قاعات في الأدوار الأرضية لأداء الامتحانات، فضلا عن انتشار أفراد الأمن الإداري بجميع البوابات لمنع دخول من لا يحمل كارنيهات.