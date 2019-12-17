أعلن الفنان أحمد داود، تصوير فيلمه الجديد "يوم 13"، اليوم، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام بتقنية "3D".

ونشر داود صورة لـ"كلاكيت" الفيلم، وعلق عليها قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم تصوير فيلم (يوم 13)، أول فيلم في مصر والوطن العربي يتمّ تصويره بتقنية 3D، في السينمات 2020 إن شاء الله".

ويشارك في بطولة "يوم 13" دينا الشربيني، محمود عبدالمغني، نسرين أمين، أحمد زاهر، فيدرا، وعدد من ضيوف الشرف، من إنتاج وإخراج وائل عبدالله.

وسبق للفنان أنَّ خاض تجربة فيلم "122" للمخرج ياسر الياسري، مطلع العام الجاري، والذي عُرض بتقنية "4DX" في بعض دور العرض السينمائي، ليصبح داود أول فنان مصري يجمع بين تقنيتي "3D" و"4DX" في السينما.

وشارك في بطولة "122" طارق لطفي، أمينة خليل، جيهان خليل، محمود حجازي.