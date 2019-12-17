لقى شاب مصرعه في الدقهلية، اليوم، خنقا على طريق "عزية 12" مركز شربين، أثناء توجهه لشراء خبز لأسرته.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، عن ورود بلاغ إلى مركز شرطة شربين عن عثور الأهالي على جثة شاب مقتولا علي طريق عزبة 12.

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبالفحص، تبين مصرع "عمر ع. م"، 16 عاما، بمكان العثور عليه على طريق عزبة 12، وتحتوي جثته على أثار للخنق. وبسؤال أسرة الشاب، أكدوا أنه كان متوجها لشراء الخبز مستقلا موتوسيكل، وبعد وقت قصير فوجئوا ببلاغ الأهالي بالعصور على جثته.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى شربين المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم . ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف مدير المباحث لسرعة كشف غموض الحادث والقبض علي الجناة.