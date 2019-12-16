تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مسن متعفنة داخل مسكنة بدائرة مركز شرطة قليوب.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب بعثور الأهالي على جثة مسن داخل مسكنه.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلى محل البلاغ، و بالفحص، تبين أنها جثة لرجل في العقد السادس من العمر مرتديا جميع ملابسه، وجثته في حالة تعفن. جرى التحفظ على الجثة واستدعاء أسرته لسؤالهم، وحرر محضر بالواقعة.

وباشرت النيابة التحقيق، والتى قررت عرض الجثة علي الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.