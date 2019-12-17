كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن السيطرة على مرض اللسان الأزرق والإعلان عن خلو البلاد منه على الموقع الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الخدمات البيطرية أنّه تمت السيطرة على مرض الجلد العقدي من خلال التحصين ضد المرض، إذ تم تحصين 3 ملايين و17 ألفا و403 رؤوس، وتلاحظ انخفاض عدد البؤر المرضية خلال 2019 عن الأعوام السابقة، إذ تم تسجيل 21 بؤرة فقط.

ولفت التقرير الذي يرصد إنجازات العام، إلى رصد مرض حمى الوادي المتصدع في السودان وجيبوتي ووصل إلى أوغندا، وبفضل الإجراءات المشددة التي اتخذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لم تسجل حالة واحدة للمرض بالقطر المصري.