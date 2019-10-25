أعلنت يسرا عطية، نائب محافظ البحرالأحمر، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن تحصين جميع مواشي وإبل جميع مدن محافظة البحر الأحمر مجانا ضد مرض حمى الوادي المتصدع وذلك في ضوء التنسيق مع منى محرز نائب وزير الزراعة.

وأكدت عطية على الموافقة على القيام بتحصين جميع مواشى وإبل مدن المحافظة بالكامل مجانا ضد مرض حمى الوادي المتصدع ، خوفا على صحة المواطنين وحفاظا على الثروة الحيونية بالمحافظة، وذلك كإجراء إحترازي بعد ظهور حمى الوادي المتصدع في بعض مناطق دولة السودان الشقيقة.

وأفاد مسؤول بالطب البيطري بالبحر الأحمر أن حمى الوادي المتصدع تصيب الحيوانات والأغنام والماعز والأبل والأبقار والجاموس في المقام الأول، ولكنها قد تنتقل إلى الإنسان عبر الناموس أو ملامسة الحيوانات المريضة.