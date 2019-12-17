يستضيف حزب التجمع ندوة لمناقشة رواية "السايكلوب" صادرة عن دار مسكيلياني للنشر والتوزيع في تونس للكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، الليلة في السابعة مساء، بقاعة خالد محيي الدين بمقر الحزب، بوسط البلد.

ومن المقرر أن يتحدث في الندوة الدكتور يسري عبدالله والشاعر جمال القصاص ويديرها الروائي احمد الفيتوري.

وأصدر إبراهيم عبد المجيد عدة روايات، بينها "بيت الياسمين، لا أحد ينام في الإسكندرية، طيور العنبر، والإسكندرية في غيمه"، ونشرت له 5 مجموعات قصصية وهي "الشجر والعصافير، إغلاق النوافذ، فضاءات، سفن قديمة، وليلة أنجينا"، وترجمت روايته البلدة الأخرى إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية، كما ترجمت روايته "لا أحد ينام في الإسكندرية" إلى الإنجليزية والفرنسية، و"بيت الياسمين" إلى الفرنسية.