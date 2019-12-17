وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لجميع وكلاء الوزارة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري العموم بالإدارات بعدم التغيب عن حضور اللقاء الأسبوعي للمواطنين تحت أي مبرر إلا الموت.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين الذي عقده الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وقال محافظ الدقهلية إن اللقاء الأسبوعي للمواطنين هو اليوم الذي نلتقي فيه بأهلنا لاستعراض مشكلاتهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم الذين يستحقونها ولن أقبل بالتقصير أو التأخير في تحقيق مطالبهم.