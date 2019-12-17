افتتح اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وحدة تراخيص سيارات القاهرة الجديدة للتيسير على قاطني منطقة القاهرة الجديدة، وللتخفيف من الضغط على وحدة تراخيص مدينة الشروق التي كانت تتولى ترخيص السيارات للمقيمين بمنطقة القاهرة الجديدة.

وتضمنت الوحدة صالات استقبال للمواطنين وعدد كبير من شبابيك تلقي الخدمات، وتخصيص مكاتب استقبال لكبار السن وذوي الإعاقة وكذا نظام تقديم الخدمة عن طريق أرقام مسلسلة بأولوية الوصول والنداء الآلي على متلقي الخدمة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استمرار تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية وتيسير إجراءات الحصول عليها. وقد لاقى ذلك استحسان المواطنين لما له بالغ الأثر في سرعة إنهاء مصالحهم.