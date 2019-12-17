شهد مصنع لإنتاج الزيوت بقرية العامرية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، صباح اليوم، مصرع عامل وإصابة أخر بالمصنع أثناء عملهما داخل بيارة زيوت لتسليكها، إلا أنهما تعرضا للاختناق نتيجة استنشاق أبخرة متطايرة، سقط بسببها أحدهما داخل البيارة، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلهما إلى المستشفى، ولكن لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة داخل قسم الاستقبال والطوارىء بمستشفي المحلة العام .

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد محمود كشك، مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة عن إصابة عاملين داخل بيارة للزيوت بقرية العامرية بدائرة المركز .

وأوصى مدير الأمن، في توجيهاته، إلى اللواء حازم الدهبي حكمدار الأمن بمركزي سمنود والمحلة، بضرورة متابعة الحادث والانتقال إلى مصنع الزيوت لمعاينة موقع البيارة الكائنة داخل المصنع . وبعد الانتقال إلى مكان الحادث، تبين أن العاملين "م.ن " و " ي .م " أثناء عملهما داخل المصنع، وتسليكهما لبيارة صرف زيوت داخلية في مصنع ملك المدعو "م.ت"، تسببت روائح وأبخرة متطايرة في اختناقهما داخل البيارة.

تم الدفع بقوات الحماية المدنية تحت إشراف الرائد عمر أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة، وسيارة إسعاف لنقلهما إلى طوارىء مستشفى المحلة العام، ولكن لفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة داخل قسم الاستقبال والطوارىء بالمستشفي .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بالتصريح بدفن الضحية، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة .