شهدت منطقة السبع بنات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة انهيار شرفة منزل سكني قديم مكون من 4 طوابق بسبب سوء الأحوال المناخية وهطول الأمطار الغزيرة والبرد والرعد، مما أثار حفيظة المواطنين خشية تعرض حياتهم للخطر الموت.

كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بانهيار شرفة منزل قديم، جراء السقوط الكثيف لمياه الأمطار بالعقار رقم 17 شارع الثورة السبع بنات الرئيسي بدائرة القسم.

كما انتقلت القيادات التنفيذية والأمنية لمكان الحادث، كما جرى وضع الحواجز الحديدية بمحيط المنزل، وجرى هدم الأجزاء الآيلة للسقوط بشرفات المنزل، وتبين أن المنزل بحالة جيدة، وغير صادر له قرار إزالة.

وكانت شوارع وميادين قرى ومراكز محافظة الغربية شهدت هطول أمطار غزيرة رعدية وانخفاض كبير في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات بالمحافظة حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية حفاظا على أرواح المواطنين.