فيديو.. الصحة: الطبيب الممارس العام يجب أن يحصل على زمالة

قالت الدكتورة سحر حلمي مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة إنّ الأماكن التدريبية للزمالة تشمل مستشفيات وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية والأمانة والتأمين والجامعية المعتمدة والشرطة والجيش ومستشفيات الجمهورية كافة، لافتة إلى أنّ الطبيب الممارس العام يجب أن يحصل على زمالة أيضا، وهي زمالة طب الأسرة، لأنّ الممارس العام أصبح يساوي طبيب الأسرة، وهو من يعمل بوحدات الرعاية الأساسية التي تمثل حجر الأساس بمنظومة التأمين الصحي، ولذلك يجب تدريبه جيدا.

وأضافت حلمي، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ أي طبيب في الوقت الحالي لابد له من الحصول على الزمالة، وأي طبيب يكلف بوزارة الصحة لابد من انضمامه لبرنامج الزمالة، الوزارة بصدد تدريب مدربي الزمالة، ممن يدربون الأطباء، مشيرة إلى أنّ أي دفعة بخلاف الدفعة الحالية من الخريجين، لم يتح لهم فرصة للتقدم للزمالة المصرية أو الماجستير، سيكون لهم موقع للتسجيل عليه برغباتهم في التسجيل في الزمالة المصرية حتى يكون أمامهم الفرصة.

وتابعت حلمي أنّ الوزارة ترغب أن تجعل الجميع في وزارة الصحة مدربين ومتعلمين، لأنه يؤثر على جودة الخدمة الصحية لأن الطبيب أساس الخدمة الصحية، موضحة أنّ السنة الامتياز ما هي إلا سنة من سنوات الدراسة بكلية الطب، وهي تدريبية بجميع التخصصات، لتخريج الطبيب حاصلا على بكالوريوس الطب والجراحة ويعتبر ممارس عام، ولكن الزمالة المصرية تدرب الطبيب في تخصص بعينه.