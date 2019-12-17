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ليلى علوي تشيد بـ"الملك لير": أسهمت في تنشيط الحركة المسرحية

ليلى علوي تشيد بـ"الملك لير": أسهمت في تنشيط الحركة المسرحية

بمشاركة 120 فنانا.. افتتاح ملتقى "الفن حياة" للتشكليين العرب بالأوبرا

بمشاركة 120 فنانا.. افتتاح ملتقى "الفن حياة" للتشكليين العرب بالأوبرا

ضبط 20 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

ضبط 20 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

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