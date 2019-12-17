قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنّ منتدى شباب العالم قدّم تصميما متميزا للمتحف الداخلي الذي يعكس الحضارات السبع المكونة للشخصية المصرية، والذي أجرت زيارة له خلال فعاليات المنتدى، فضلا عن زيارة منطقة رواد الأعمال startup vein، والتقت عددا من الشباب ممثلي بعض الشركات الناشئة من جنسيات مختلفة، والتي تعكس قدرة الشباب على الإبداع ومواكبة التطور التكنولوجي السريع.

وأضافت قرينة الرئيس: "الحق يقال، هذه الجولة أسعدتني كثيرا وشعرت خلالها أنني كنت أعبر ممر التواصل بين الماضي والمستقبل، بين الحضارات السابقة والتكنولوجية القادمة".