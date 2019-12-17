أعلن الدكتور عماد عتمان، نائب رئيس جامعة طنطا لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، عن نجاح كلية الزراعة في زراعة التين الإسباني الأبيض "البرشومي" لأول مرة بجامعة طنطا بنظام الزراعة المكثفة داخل الصوب بهدف الحصول على محصول متميز وموسم ممتد في عملية الإنتاج.

وقال الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، إن هذه التجربة تأتي في إطار التدريب العملي لطلاب الكلية والخريجين على الممارسات الإنتاجية داخل الصوب.

جاء ذلك في أعقاب زيارة نائبا رئيس الجامعة للصوب بكلية الزراعة، والتي رافقهما خلالها الدكتور شريف جبر عميد الكلية، والذى أشار إلى أن مزرعة الكلية تضم عدد من الصوب الزراعية باجمالي 4400 متر مجهزة لإنتاج عدد من المحاصيل الخضراء على مدار العام وأهمها الخيار، والفلفل الألوان، والطماطم، بالإضافة إلى الزهور ونباتات الزينة.

وأكد الدكتور محمد فتوح مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بالكلية، أن هذه الصوب تمثل نموذج تدريبي بقسم البساتين، حيث تم إجراء العديد من الدورات التدريبية المجانية بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والزراعة بهدف تقديم الدعم الفني والتدريب لإعداد الطلاب والخريجين على عمل مشاريع إنتاجية قصيرة.

وأضاف "فتوح"، أن إنتاج الصوب يغطى احتياجات العاملين بمجمع الكليات، كما يغطى أيضا احتياج كليات الجامعة من نباتات الزينة لتجميل المباني والحدائق الخاصة بالكليات.