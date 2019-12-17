قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إنه سيجري بدء دراسة سبل استغلال مفيض مياه توشكي جنوب مركز باريس سياحيا واستثماريا.

وأضاف المحافظ، خلال تفقده للمفيض، يرافقه مجموعة من المستثمرين، أن منطقة مفيض توشكي تقع على مساحة 3000 فدان جنوب مركز باريس، وذلك بهدف تنمية واستغلال المنطقة الاستغلال الأمثل استثماريًا وتنمويًاَ وسياحيًا.

وأوضح المحافظ أنه وجه خلال جولته بالمفيض، بتوفير وتوزيع الأسماك الطازجة التي يجري إنتاجها، داخل المحافظة بمدنها المختلفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، كما وجه برفع كفاءه الطريق المؤدي للمفيض، ودراسة الاستفادة منه سياحيًا كمتنفس لأبناء المحافظة لما يتميز به الموقع من مقومات للسياحة البيئية وسياحة السفاري بالمنطقة المحيطة.