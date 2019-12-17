نجح رجال الأمن بمحافظة الأقصر، في القبض على عاطلين، متهمين بالتنقيب عن الآثار بداخل منزل يمتلكه أحدهما، وعثر بحوزتهما على 39 قطعة أثرية مختلفة من تماثيل صغيرة، وأوانٍ فخارية.

وقالت مديرية أمن الأقصر إن الأجهرة الأمنية كانت قد توصلت لمعلومات تفيد بحفر وتنقيب "ر. ح" 35 عامًا، عاطل، ومقيم بمنطقة الطارف بمدينة القرنة غرب الأقصر، وشقيقه "ش. ر" 33 عامًا، بمنزل أحدهما، سعيًا منهما للوصول إلى الثراء السريع.

وبتشكيل فريق من ضباط مديرية الأمن، تمت مداهمة المنزل والعثور بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، ومعدات الحفر، كما تم العثور على 39 قطعة أثرية مختلفة من تماثيل صغيرة وأواني فخارية. تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة رقم 4918 إداري قسم شرطة القرنة لسنة 2019، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.