شهدت جنازة المخرج ياسر زايد، التي خرجت من مسجد السيدة نفسية، عقب ظهر اليوم، غياب تام للفنانين، فيما حضرت شخصيات معدودة أغلبهم من الأصدقاء.

وغيّب الموت عن عالمنا، المخرج ياسر زايد، مساء أمس الإثنين، عن عمر ناهز 48 عامًا، عقب صراع مع المرض، داخل أحد المستشفيات بالمعادي.

وحرص على حضور الجنازة، أشرف زكي، نقيب الممثلين، ومنير مكرم، عضو النقابة، وكذلك المخرجين علي إدريس، وعمرو عابدين، وحماده بركات، وأحمد خالد صالح، والمطرب الشعبي محمود الحسيني، ومحمد الشربيني، بجانب عدد كبير من أصدقاءه.

ويعرض لـ"زايد" حاليا مسلسل "الضاهر" عبر قناة الحياة، بعد سنوات طويلة من الإيقاف، وهو من بطولة الفنان محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.

يُذكر أنَّ الراحل هو نجل الكاتب والسيناريست الراحل محسن زايد.