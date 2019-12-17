سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بعمليات شراء من المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 9.5 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند 696.1 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 1.4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين صفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 381 مليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66 في المائة ليبلغ 13627.19 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.1% ليبلغ 527.08 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي زاد بنحو 1.25% ليصل إلى 1381.81 نقطة.

وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 22 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 106 شركات، وحافظت أسهم 43 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.