أكد هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنه لا توجد دولة في العالم لديها كل هذه السواحل لو لم يجرى استغلالها، متابعا: " لو ما كسبناش منها دهب يبقي ربنا هيحاسبنا، لأنه هيبقي العيب فينا".

جاء ذلك خلال لقاء وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، باللواء رضا إسماعيل، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، بمقر ميناء سفاجا، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة بمحافظة البحر الأحمر، لتفقد عددا من مشروعات الطرق القومية، ومخرات السيول للتأكد من سلامة إجراءات الوقاية من الأمطار، فضلا عن عددا من الموانئ.

وقال إسماعيل: "هيئة الموانئ تحرص على تنفيذ التوصيات الخاصة باللجنة خلال الزيارات السابقة"، مؤكدا ان هناك اتفاق مع الجهات المختلفة لتنفيذ خدمة الشباك الواحد، في ميناء سفاجا.