تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، ندوة لمناقشة كتاب "عهد عربي جديد"، للكاتب الصحفي أحمد بهجت صابر، ويدير الندوة الدكتور حسام النحاس المدرس بقسم الإعلام جامعة بنها، وذلك بعد غد الخميس الموافق 19 ديسمبر الساعة السادسة مساًء بقاعة طه حسين بالدور الرابع.

ويتحدث في الندوة، الزملاء طلعت لإسماعيل مدير تحرير جريدة الشروق، وإبراهيم النجار نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، والدكتور عبدالمهدي مطاوع مدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، وهاني سليمان المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات.