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منتدى الشباب: هنا ملتقى الثقافات

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محكمة إسبانية ترفض تسليم وزير فنزويلي سابق للولايات المتحدة

محكمة إسبانية ترفض تسليم وزير فنزويلي سابق للولايات المتحدة

طرح أول سؤال مصري على السيسي.. درويش: الرئيس تحدث معنا بتواضع وشفافية

طرح أول سؤال مصري على السيسي.. درويش: الرئيس تحدث معنا بتواضع وشفافية

كانوا في الطريق لحضور جنازة.. مقتل 10 في انفجار قنبلة بأفغانستان

كانوا في الطريق لحضور جنازة.. مقتل 10 في انفجار قنبلة بأفغانستان

السيسي عن "برنامج تأهيل الشباب": تجاربنا متاحة للجميع للاستفادة منها

السيسي عن "برنامج تأهيل الشباب": تجاربنا متاحة للجميع للاستفادة منها

جولة في 4 مدن بـ"كرسي ونضارة".. منتدى الشباب يروج للسياحة المصرية

جولة في 4 مدن بـ"كرسي ونضارة".. منتدى الشباب يروج للسياحة المصرية

بنظام القرعة العلنية.. اختيار 25 من أسر الشهداء والمصابين لأداء العمرة

بنظام القرعة العلنية.. اختيار 25 من أسر الشهداء والمصابين لأداء العمرة

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بعد واقعتي الرحاب ومصر الجديدة.. إرشادات للنجاة حال تعطل الأسانسير

بعد واقعتي الرحاب ومصر الجديدة.. إرشادات للنجاة حال تعطل الأسانسير

مؤتمر صحفي وجلسة نقاشية.. تفاصيل 96 ساعة قضتها الروبوت صوفيا في مصر

مؤتمر صحفي وجلسة نقاشية.. تفاصيل 96 ساعة قضتها الروبوت صوفيا في مصر

اختفاء مَصْلَي "السحائي والإنفلونزا".. والأهالي: بنبحث عنهم بأي سعر

اختفاء مَصْلَي "السحائي والإنفلونزا".. والأهالي: بنبحث عنهم بأي سعر

تحديث المناهج والتدريب.. تحديات تواجه الإبداع في عصر الثورة الرقمية

تحديث المناهج والتدريب.. تحديات تواجه الإبداع في عصر الثورة الرقمية

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مراكز التعليم السورية.. علا تواجه آثار الحرب بـ"حصة الرسم": النتائج مبهرة

جلال الدين الرومي.. 746 عاما على وفاة الفقيه الشاعر صاحب "المولوية"

جلال الدين الرومي.. 746 عاما على وفاة الفقيه الشاعر صاحب "المولوية"

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