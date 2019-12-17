السيسي عن "برنامج تأهيل الشباب": تجاربنا متاحة للجميع للاستفادة منها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب ترجمة لجدية الدولة في رغبتها لتمكين الشباب "إحنا جادين.. ولكن كان لازم نجهزهم حتى تكون التجربة قابلة للنجاح، وأكاديمية الشباب موجودة في فرنسا من 50 سنة، وخريجي الأكاديمية يتولون المناصب القيادية عبر ممر الأكاديمية".

وأضاف السيسي، خلال حديثه أثناء لقاءه بشباب العالم اليوم الثلاثاء، عقب مارثون السلام بشرم الشيخ، "مستعدون لتأهيل الشباب المصري والعربي والأفريقي.. وأي دور لأي مؤسسة لو اتسم بالجدية والنزاهة هتنجح التجربة، وأي تجربة في مصر هي متاحة للجميع وعمر ما حد بيتقدم على حساب حد، ومخرجات الأكاديمية حتى الآن جيدة ولكن جاري التطوير والتحسين مرة أخرى".

وانطلق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بمدينة السلام شرم الشيخ، السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

وتناول المنتدى الذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، قضايا متنوعة وجديدة لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشّن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، إذ شهد العام الحالي للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.