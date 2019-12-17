شددت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، أن المنتدى منذ نسخته الأولى أثبت أن حواجز اختلاف الأعراق والألوان والأديان، تتهاوى أمام كلمة "كلنا إنسان"، وأن الحضارات بكل تفاصيلها البديعة، تستطيع التحاور بلا صدام، وتتحدث مع بعضها دون خوف، وتتطلع إلى الأمام.

وأضافت خلال كلمتها في ختام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، أن المنتدى أصبح منصة حوار دولية، ومؤسسة مكتملة الأركان، تضم فرق عمل متكاملة في داخل وخارج مصر، ويعتز بها سفراؤها حول العالم: "هنا التقوا وعرفوا أن الأحلام لا تعرف اللاممكن، وأن كل ما يتمناه المرء، ويسعى إليه جاهدًا لا بد أن يدركه".

وتنتهي اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي، على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة، التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.