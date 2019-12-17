في مفاجأة من العيار الثقيل، تعاقدت النجمتان نبيلة عبيد ونادية الجندي على بطولة مسلسل تليفزيوني، لم يُستقر على اسمه بعد، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2020، وسيتولى إخراجه وائل إحسان.

وعلمت "الوطن" أن المسلسل مأخوذ عن "فورمات" أجنبي، وسيتم تمصير أحداثه في إطار كوميدي، وستتولى شركة عربية إنتاجه لعرضه في رمضان على إحدى الفضائيات العربية.

وقررت الجهة المنتجة تصوير أحداث المسلسل بالكامل خارج مصر، ولم يتم الاستقرار على دولة بعينها للتصوير على أراضيها إلى الآن، فيما تفرض الشركة سرية شديدة على المشروع، وطالبت نبيلة عبيد ونادية الجندي بعدم الإفصاح عن العمل لحين اكتمال تحضيراته.

ويأتي تعاون النجمتين تليفزيونيًا بعد فترة تنافس بينهما على مستوى السينما في حقبتي الثمانينات والتسعينات، وأثيرت أنباء حينها عن تحول المنافسة بينهما لحالة عداء، وهو ما قوبل بالنفي الدائم منهما في تصريحاتهما لوسائل الإعلام.