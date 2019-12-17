شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقرينته، وعدد من الشخصيات البارزة بالعالم، فاعليات الجلسة الختامية للنسخة الثالثة، لمنتدى شباب العالم.

وقدمت الشابة الكندية شريا ناياك، والكاميروني ليدجي ماجا سيدوان فيليكس، بالجلسة، الإحصائيات الخاصة بالنسخة الثالثة من المنتدى، والتي تضمنت التالي:

-جذب المنتدى أكثر من 300 ألف شابا بالعالم للحضور.

-شارك فيه 7 ألاف شابا، من 164 جنسية مختلفة.

-شهد المنتدى الثالث 20 جلسة، منهم" 17 جلسة نقاشية عامة، وطاولات مستديرة، 2 فاعليات مختلفة".

-تنوعت جلساته بين لتغطية القضايا الهامة، منها الأمن والسلم الدوليين، والهجرة غير الشرعية، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والثقافة، والهوية.

-كما شهد 12 ورشة عمل خاصة بالأمن والسلم الدوليين، وريادة الأعمال والثورة الصناعية.

-شارك بالمنتدى 150 متحدث من 50 جنسية مختلفة.

-ناقش منتدى شباب العالم 9 قضايا هامة.

-دار حول 90 ساعة عمل.

وتنتهي اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي، على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة، التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.