تمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر طوال عقود سابقة وتحققت، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضع على رأس أولوياته الشباب وتمكينهم في المناصب التنفيذية، ولعل تعيين 23 نائبًا للمحافظين من الشباب كان دلالة واضحة على ذلك.

الرئيس السيسي، أكد خلال لقاء مفتوح مع مجموعة من الشباب، بمنتدى شباب العالم 2019 بشرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية أخذت عدة خطوات بهدف تمكين الشباب في مختلف المجالات.

من جانبه، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن السيسي هو أول رئيس مصري يدشن جسراً للتواصل بشكل دوري مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة المصرية، وذلك من خلال مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تُعد منصة حوارية مجتمعية شاملة حول قضايا الشباب من كل دول العالم بشكل عام والشباب المصري بشكل خاص.

"الخولي": تعيين الشباب في حركة المحافظين الأخيرة نقلة نوعية

وأضاف "الخولي"، لـ"الوطن"، أن خطوة تعيين الشباب في حركة المحافظين الأخيرة تعد نقلة نوعية مهمة نحو تمكين الشباب من المناصب القيادية، وتؤكد أن الدولة المصرية تضع الشباب ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن الدول التي تشهد عمليات إصلاح وتطور تبدأ في الاعتماد على شبابها وتحملهم المسؤولية.

وأوضح أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الشباب الذين يتقلدون المناصب التنفيذية وذلك من أجل تأكيد نجاح هذا الجيل من الشباب في إثبات نجاحهم في المناصب التي تسند إليهم كي يكون دفعة قوية نحو تعيين مزيد من الشباب في مناصب قيادية جديدة.

عضو"التنسيقة": تعيين 23 نائبا للمحافظين دلالة واضحة على التمكين

قال علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن تمكين الشباب كلمة كانت أشبه بالحلم في مصر الذي حلمنا به طوال عقود سابقة، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ووضع على رأس أولوياته الشباب وتمكينهم في المناصب التنفيذية، ولعل تعيين 23 نائبًا للمحافظين من الشباب كان دلالة واضحة على ذلك.

وأضاف عصام، لـ"الوطن"، أن مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم ونماذج المحاكاة، التي شارك فيها الرئيس السيسي، والوزراء على مائدة واحدة مع الشباب للنقاش حول كل القضايا السياسية والمشكلات التي تواجه المواطنين، أفرزت تعيين 23 نائبا للمحافظين أعمارهم لم تتعد 35 عامًا، متابعًا: "المؤتمرات والمنتديات أعطت الثقة للشباب في إمكانياتهم، مشيرًا إلى أن الشباب حصلوا على تدريب عال المستوى داخل مقر الأكاديمية الوطنية للشباب.

وتنتهي اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.