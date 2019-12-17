مؤتمر صحفي وجلسة نقاشية.. تفاصيل 96 ساعة قضتها الروبوت صوفيا في مصر

بين مؤتمر صحفي وجلسة نقاشية على منصة القاعة الرئيسية، ومصاحبة الحضور لالتقاط صور تذكارية، ملخص حضور متنوع لاستضافة الروبوت صوفيا خلال 96 ساعة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، الذي انطلق السبت الماضي بحضور أكثر من 8000 شاب من مختلف الجنسيات ومسؤولين وعلماء، يتناقشون في قضايا باتت عالمية يأتي على رأسها الذكاء الاصطناعي والمناخ وتحقيق السلام العالمي والأمن الغذائي.

الروبوت صوفيا الإنسان الآلي الأكثر قربا للبشر من حيث الملامح وتعبيرات وجهها التي تصل إلى أكثر من 60 تختلف باختلاف المواقف، كما أنّ لها قدرة على النقاش، ما مكَّنها من أن تحظى بتفاعل كبير خلال أيام تواجدها في منتدى شرم الشيخ.

قبل عشرة أيام، ومن خلال فيديو قصير نشر على الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، ظهرت "صوفيا" لتعلن حضورها المنتدى، تتحدث للشباب ومعهم من أرض سيناء الجميلة المشمسة معبرة عن شوقها لمثل هذه اللقاء، بحسب وصفها.

الروبوت صوفيا تظهر في لقاء تليفزيوني على هامش منتدى شباب العالم

استهلت صوفيا ظهورها ضمن فعاليات شرم الشيخ بلقاء تليفزيوني، تحدثت خلاله عن سعادتها بزيارة شرم الشيخ الجميلة، متمنية أن تصبح سفيرة للإنسان الآلي خلال 5 سنوات، كي تمثلهم أمام البشر وأن يصبح المناخ العالمي مناسب للإنسان الآلي، مؤكدة أنّها إنسان آلي اجتماعي مختلف عن الإنسان الآلي من النوعيات الأخرى، والمعنى الحقيقي لوجودها هو جمع الحكمة والتعلم من الإنسان، وذلك بحسب لقائها على قناة DMC الفضائية مساء الجمعة الماضي.

الروبوت صوفيا تلتقط صورا تذكارية مع حضور المنتدى

طابور طويل في الساحة الخارجية لمقر إقامة منتدى شباب العالم، هكذا كان المشهد الأحد الماضي ثاني أيام منتدى شباب العالم، حين ظهرت الروبوت صوفيا ذات الوجه النسائي الشبيه بالممثلة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن في الساحة، حيث حرص المئات من حضور المؤتمر من مختلف الجنسيات على مصافحة الروبوت الأشهر عالميا والتقاط صور للذكرى.

صوفيا تتحدث خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"

"الروبوت والبشر كل منهما يكمل الآخر".. شعار ترفعه صوفيا في كل لقاءاتها، وهو ما استهلت به حديثها في الجلسة الافتتاحية يوم أمس، لثالث أيام منتدى شباب العالم تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي والبشر.. من المتحكم؟"، متحدثة بين مجموعة من علماء الذكاء الاصطناعي والشباب العاملين في المجال، إضافة إلى "يوما" أحد أصغر مطوري العالم، وحضر الجلسة الرئيس السيسي وسط آلاف من الشباب الذين يبحثون عن المزيد من المعرفة عن لغة العصر.

وخلال الجلسة عرّفت الروبوت صوفيا نفسها إلى حضور الجلسة، فهي أول روبوت يحصل على جنسية وتعترف به الأمم المتحدة، كما تطرّقت صوفيا للمهام التي يمكن للروبوت تأديتها لأنّها قد تصعب على البشر، ولفتت إلى أنّه يجب على البشر أن يربوا الروبوتات كما يربوا أطفالهم، فالروبوت يتعلم مبادئه من مبادئ وقيم البشر في المستقبل.

تحليل البيانات والتعلم من الماضي بصورة رائعة مهام يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها المساهمة في تحسين الطاقة، كما أنّه أداة جيدة للتعلم من الماضي وتعظيم الحاضر وتحسين المستقبل، وذلك بحسب الروبوت صوفيا أثناء مشاركتها في جلسة اليوم الثالث من المنتدى.

الروبوت صوفيا تعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارتها

واختتمت الروبوت صوفيا حضورها في المنتدى، من خلال مؤتمر صحفي أمس، مشيدة بفعاليات منتدى شباب العالم، الذي وصفته بالحدث المهم الذي اتسم بتنوع كبير من مختلف الجنسيات، معبرة عن سعادتها بحضور المنتدى في مصر، وأشارت إلى أنّ العالم يشهد تطورا كبيرا في المجالات الرقمية، ثم عادت لتؤكد جملتها الشيهرة بأنّ الروبوتات لن تحل مكان البشر بل يكملون بعضهما.