شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليًا عن منتدى شباب العالم، وذلك خلال حفل اختتام المنتدى في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ.

وجاء في الفيلم، أن المنتدى أصبح الآن يمتلك الأدوات والكيفية المعرفية لتطبيق قراراته وتحقيقها على أرض الواقع، وبذلك يمضي الشباب قدما بشباب العالم ويمضي بهم خطوة نحو أحلامهم.

ولم يأتَِ هذا النجاح صدفة، بل كان نتاجًا للأفكار الجماعية والتخطيط المستفيض للشباب المصري الذين كانوا في الأساس هم نواة تنظيم وإدارة المؤتمرات الوطنية للشباب، والتي عقدت في مصر وبصفة دورية منذ عام 2016 وما زالت تعقد حتى الآن.

وها نحن الآن، مرة أخرى في شرم الشيخ بسيناء في مصر، ملتقى الحضارات، للعمل سويًا من أجل السلام والسعي من أجل التنمية.

وخلال الفيلم، قال رئيس الجمهورية: "أي تجربة موجودة عندنا متاحة للجميع، لأننا نتمنى نشوف الدنيا متقدمة ومتطورة وعمر ما حد بيتقدم على حساب حد، اللي بيتقدم بيتقدم على حساب نفسه".

وأضاف: "نحن سننفتح جيلًا جديدًا من الجامعات خلال العام الدراسي المقبل فيها كل العلوم التي تتحدثون عنها".

كما تطرق الفيلم، إلى أبرز محطات وجلسات والنقاشات التي شهدها منتدى شباب العالم، هذا العام.

وتنتهي اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.