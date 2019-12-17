أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، توصيات منتدى شباب العالم، في الجلسه الختامية، والتي جاءت على النحو التالي:-

- إطلاق مبادرة أفريقية للتحول الرقمي والتميز الحكومي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي ومعمل الأمم المتحدة الأفريقي لرعاية الإبداع التكنولوجي.

- الدعوة لإطلاق مبادرة أفريقية لمكافحة القرصنة الرقمية لتأمين المعلومات شديدة الحساسية لتكون حائط صد ضد محاولات الاختراق الرقمي.

- إنشاء منصة إلكترونية عربية أفريقية للمرأة تتضمن مكتبة رقمية لكل الدراسات والأوراق البحثية والتقارير الخاصة بالمراة، إبراز المبادرات النسائية الناجحة وتدعيمها ودهم سبل تمويلها.

- الدعوة لإنشاء اللجنة الأورمتوسطية لمكافحة الكراهية على الفضاء السبرالي لتعمل على دراسة مقترحات خطاب الكراهية والتطرف والتنمر على مواقع التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعوة الأمم المتحدة لتبني برتوكول دولي لمكافحة خطاب الكراهية والتنمر عبر وسائل الشبكة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي.

- قيام الأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر بوضع الآليات التنفيذية لإطلاق البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب الأورمتوسطي على القيادة.

- الدعوة لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لخلق مليون وظيفة.

- إطلاق مبادرة بحثية للجامعات الأفريقية للتركيز على مختلف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودراسة سبل الاستفادة منها لحل مشكلات القارة.

- إطلاق مبادرة لدعم مطوري تطبيقات "لوكتيشن" في المجالات المختلفة لدعم أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع منصة التي أطلقها منتدى شباب العالم لتشجيع الشباب.

- إطلاق مبادرة بعنوان الفن من أجل الإنسانية وإقامة معرض رسمي حي يعمل من خلاله الفنانين على تجسيد الهوية الخاصة لبلادهم المختلفة والقيام بعمليات تشكيلية مستوحاة من بلادهم.

- إنشاء مراكز للتبادل المعلومات بين الدول ودعوة المؤسسات التعليمية والاقتصادية لدعم المبتكرين حول العالم.

وتنتهي اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي، على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة، التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.