لخص "ليدجي ماجا سيدوان فيليكس"، أبرز ما جاء في منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، وما جاء في جلساته الرئيسية وورشه الفرعية.

وقال الكاميروني، خلال جلسة التوصيات بمنتدى شباب العالم، إنه خريج النسخة الأولى للقياده الرئاسية للشباب الأفريقي.

وأضاف "فيليكس"، خلال جلسة التوصيات بمنتدى شباب العالم، المقام في شرم الشيخ، أنه لم يقابل قائد مثل الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بالتغيير وبقوة الشباب، موضحا أن النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، نجحت في اجتذاب أكثر من 300 ألف طلبا للحضور، ولدينا هنا 7 آلاف رائد وشاب، من مختلف دول العالم.

وأكد أن جلسات وورش عمل المؤتمر، شهدت 12 جلسة عمل خاصة بالسلم والأمن الدوليين، والثورة الصناعية والرواد الشباب، ورواد الأعمال، الذين سيقودون وينفذون أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن كل التفاعلات في الجلسات، ساعدتنا على أن نغوص في الأمور الملحة، التي تدور من حولنا مثل الأمن والسلم الدوليين.

فيليكس: نسعى لتعزيز التعاون لبناء قدرات الشباب في أفريقيا والعالم

وتابع: "ليست أمور رفاهية، ولكنها حق أصيل من حقوق الإنسان، ولقد تحدثنا سويا عن تعزيز التعاون، وذلك من خلال بناء القدرات، وتمكين الشباب، وتحدثنا أيضا عن إمكانية حماية البيئة في الجلسات المعنية بالتغير المناخي، بعد مناقشة أثارها وتداعياتها على مجتمعاتنا والطبيعة كافة".

كما حاولنا أن نستكشف أثار التغير المناخي، بشكل يساعدنا على معالجته من خلال المعرفة والتكنولوجيا، ليست فقط الرؤى الملهمة، ولكننا ساهمنا بأفكار جديدة من خلال ورش العمل في الثورة الصناعية الرابعة، والتي تأتي بفوائد جمة، على الأشخاص والشعوب.

وأضاف: "كما تأتي بتحديات كبرى، الإنسان والروبوت ليسوا متنافسين، بل مكملان لبعضهما البعض، والآن في العصر الرقمي، فإن الفنون والسينما، تمثل منصة رائعة للتعبير الإنساني والتبادل الثقافي، وتستطيع أن تحدث حوارا يساعدنا على تحسين الحوار في كافة أرجاء العالم، تحدثنا عن الفرص في أفريقيا، والمساواة في الغذاء، وهو أمر في غاية الإهمية للعالم، وكانت فعالية استثنائية، حيث استكشفنا عدد من الأنشطة، واستمتعنا بالتعليم عما تجلبه لنا التكنولوجيا".

وتنتهي اليوم، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، الذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم، التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى، قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية، التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي، على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة، وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم، فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى، إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة، التي انطلقت في العام الماضي 2018، مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.