رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على طلب أيات خليل، سفيرة الشباب بهيئة الأمم المتحدة، لإطلاق منتدى شباب خاص للسيدات وحدهن، العام المقبل: "مش عايزين نعمل تمييز".

وأضاف السيسي، خلال الجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم والمقام في شرم الشيخ، إن الرجال والنساء يتقاسمون العالم: "مش عايزين نعمل تمييز، أقصد أقول أن كل المنتديات اللي بنعملها بنعطي الفرصة للشباب بدون تمييز".

وتابع: "مش عايزين نزودها أوي، بحيث أن أحنا نخلي منتدى للشباب، ومنتدى للنساء، وأرجو أنها تقبل التفسير ده مني"، معربا عن شكره لجميع حاضري منتدى شباب العالم: "أنا بشكركم جميعا مرة تانية، وسعيد أوي أوي بيكم، وإن شاء الله تعودوا إلى بلادكم وأوطانكم بكل خير وسلام وسعادة.. شكرا جزيلا".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.