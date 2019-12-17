السيسي يوجه رسالة لقادة العالم: استمعوا إلى شبابكم وشاركوهم أفكارهم

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى قادة العالم أجمع، خلال كلمته الختامية في منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة شرم الشيخ.

وقال السيسي: "استمعوا إلى شبابكم وشاركوهم أفكارهم وأحلامهم وأعطوهم الفرصة للتعبير عن أنفسهم، حلقوا في سمائهم العالية، اجعلوهم سباقين لا تابعين، سلحوهم بخبراتكم وبإيمانكم بهم لا تتركوهم فريسة لمن يقتل طموحهم ويستخدمهم أداة لنشر العنف والكراهية".

وتابع: "املأوا قلوبهم بالأمل والحرية والدعم الذي لا نهاية له، افتحوا له أبواب الثقة وأعطوهم مفاتيح القيادة، فلا حاضر بدونهم ولا مستقبل بغيرهم".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

وتنتهي اليوم الثلاثاء فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ، والذي انطلق السبت الماضي، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 7 آلاف شاب من 196 دولة، والعديد من القادة والشخصيات البارزة حول العالم.

ومن المقرر أن يشهد اليوم التوصيات الختامية للمنتدى، حيث تناولت فعاليات المنتدى قضايا متنوعة وجديدة، لا سيما الأفكار المستقبلية التي تثير اهتمام الشباب في مختلف أنحاء العالم، خاصة ما يتعلق فيها بتداعيات التغيير المناخي على نوعية الحياة على كوكب الأرض، والتحديات المصاحبة للتطورات التكنولوجية المتسارعة وغير المسبوقة، التي تثير القلق من إمكانية فقدان الوظائف.

ودشن منتدى شباب العالم فعاليات جديدة ثرية ومتنوعة، فشهد العام الجاري للمرة الأولى إطلاق منصة INSPIRE. D، وحاضنات أعمال منتدى شباب العالم WYF LABS، إضافة لاستمرار فعالياته الثرية والمتنوعة التي انطلقت في العام الماضي 2018 مثل مسرح شباب العالم، والمنطقة الحرة FREEDOM.E، ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM.