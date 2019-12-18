السنغافوري "تي" لـ"الوطن": شعرت بشرف كبير عندما كرمني الرئيس السيسي

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من شباب العالم الملهم، خلال فعاليات ختام الجلسة النهائية، من النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، حيث أكد شكره للشباب قائلا: "ثقتي بكم لا حدود لها شكرا شباب مصر والعالم".

وشهد المؤتمر تكريم "تشونج تي"، من سنغافورة، وهو شريك مؤسس Water Roam التى أنشئت عام 2014، والمعنية بتقنية مياه الشرب، حيث ساهمت المؤسسة التى شارك فيها تشونج تى، فى نشر أنظمة تنقية المياه من خلال العديد من المنظمات غير الحكومية، وشركاء القطاعين العام والخاص لتوفير إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة لأكثر من 70 ألف شخص، وذلك فى أكثر من 20 دولة فى كافة أرجاء العالم.

وقال "تشونج تي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "إنه لشرف كبير ليتم استقبالي هذا الاستقبال الرائع ومنحني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا التكريم".

وأضاف "تي": "منحنا منتدى شباب العالم منصة رائعة لمقابلة أشخاص رائعين في جميع أنحاء العالم، ومن خلال هذا الحدث، كونا أصدقاء جددا وتبادلنا الأفكار".

واختتم حديثه لـ"الوطن": "إنه لأمر مدهش أن نكون قادرين على تجربة هذا في مصر وأعتقد أنه من خلال هذه العلاقات والروابط التي بنيت نحن قادرون على بناء عالم أفضل".

منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي، يُقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وشهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، إضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.