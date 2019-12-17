أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي صدور القرار الجمهوري رقم 631 لسنة 2019 بإنشاء جامعة اللوتس الخاصة بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا.

و اشترط القرار لبدء الدراسة بالجامعة استكمال مقوماتها البشرية والمادية، وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة.

كما نص القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية؛ لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية.

وتضم الجامعة 9 كليات (الهندسة، طب الفم والأسنان، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، العلاج الطبيعي، التمريض، الفنون الجميلة والتطبيقية، الإعلام، التكنولوجية للعلوم التطبيقية، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات) وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن