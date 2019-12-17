سعادة غامرة سيطرت على فريق "إيناكتس مصر"، بعد تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأول مرة، في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، بشرم الشيخ، في الحفل الختامي، منذ قليل.

وأبدت الدكتورة فاطمة سري الدين، رئيس برنامج "إيناكتس مصر"، سعادتها التي لا توصف، بتكريم السيسي لهم في المنتدى، اليوم، أمام الآلاف من المشاركين، والملايين من المتابعين، حول العالم.

وأكدت "سري الدين"، لـ"الوطن"، أن ذلك التكريم يعتبر فخر ضخم بالنسبة لهم، وأعاد الرئيس الاهتمام بالشباب عامة، والفريق بشكل خاص، حيث ظهر في سبتمبر الماضي، خلال الفيلم التسجيلي للجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، وهو ما يعد من أرفع الجوائز التي نالوها، ويشجعهم على الاستمرار قدما في مشروعاتهم، لحصد الجوائز والتكريمات.

ووجهت رسالة شكر للرئيس السيسي، على تلك اللفتة، التي تركت أثرا ايجابيا بالغا بين الطلاب، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، لترشيحهم فريق "إيناكتس مصر" للتكريم بالحفل.

كما عبر الشاب يوسف طارق، الطالب في جامعة القاهرة، وعضو الفريق المُكرم، عن سعادته البالغة، خلال حديثه لـ"الوطن"، جراء ذلك الأمر، مؤكدا أن فريق "إيناكتس" جامعة القاهرة الذي حصد المركز الأول عالميا هذا العام، حاز على العديد من التكريمات، ولكن هذه المرة هي الأفضل "المرة دي غير أي مرة علشان رئيس بلدنا هو اللي بيكرمنا بنفسه، وكل اللي حصلت النهارده كانت كبير جدا بالنسبة لنا".

"لن يُنسي".. هو الوصف الذي ألصقه عضو "إيناكتس" عن تكريم اليوم، حيث ترك آثارا بالغة وحماسية ضخمة بين جميع الفريق الذين احتفلوا بالغناء عقب الحفل، مؤكدا أنه يمنحهم دعما كبيرا، لتحقيق المزيد من النجاحات والجوائز.

وأضاف، أنهم حاليا يعملون على العديد من المشروعات الهامة للتنمية المستدامة، أبرزها إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، الذي يشغل العالم أجمع حاليا، حيث يبحثون التعريف بأضراها وسبل الاستفادة منها، قائلا: "وإن شاء الله هنكسب بيه تاني الجايزة الأولى عالميا ونيجي المنتدى تاني السنة الجاية".

"روزي" نفذته صاحبات المشكلة بأنفسهن.. ووفر لهن دخلًا ثابتًا

وفاز فريق "إيناكتس" في جامعة القاهرة بالمركز الأول في المسابقة العالمية للنشاط الطلابي، المقامة في الولايات المتحدة، بعد منافسة شرسة مع الفرق الفائزة محليًا بأمريكا وألمانيا وكندا، في سبتمبر الماضي.

روزي".. هو المشروع التنموي الذي عمل عليه الطلاب منذ بداية العام الدراسي الماضي، بعد رحلة بحث عديدة للفكرة، حيث توصلوا لتسرب فتيات عدة من التعليم، بسبب الدورة الشهرية، فضلًا عن عدم استخدام أغلب السيدات بالقرى الفقيرة والريف للفوط الصحية كونها غالية الثمن بالنسبة لهنّ، ليعتمدنّ على بدائل غير صحية تمامًا، من خلال زيارتهم لـ6 قرى ريفية، لذلك خاضوا رحلة بحث جديدة عن توفير بديل صحي قليل التكلفة.

ألياف شجر الموز، كانت البديل الصحي الخالي تمامًا من أي مواد كيمائية، الذي توصل إليه الفريق من خلال موافقة وزارة الصحة المصرية، لينتج "إيناكتس" جامعة القاهرة على أيدي سيدات القرى الفقيرة أنفسهنّ، 90 ألف فوطة منه ذات جودة أفضل من المصنوعة كونها مواد طبيعية و40% من تكلفة السوق التجاري، حيث تصل تكلفة الواحدة 60 قرشًا، بينما قيمتها جنيه وربع، بعد تعقيمها بمعامل كلية الصيدلة، اعتمدوا فيه على أموالهم الخاصة وثمار مشروعاتهم السابقة.

مشروع "Organic Pads"، لم يتوقف عند ذلك الحد، وإنما واصل أيضا الطلاب تدريب العديد من السيدات العاطلات عليه، وهو ما أوجد لهنّ فرصة عمل جديدة للقضاء على مشكلة الفقر بالقرى ووفر لهنّ دخلًا ثابتًا، على حد قول الدكتورة فاطمة سري، مضيفة أنَّه يجري أيضا حاليًا التحضير لتوسعة المشروع ليطوف كل قرى مصر، حتى يصل إلى خارج البلاد أيضًا.