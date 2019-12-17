أبو شقة وقيادات الوفد يقدمون العزاء في أحمد عودة

حرص المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تقديم واجب العزاء في القطب الوفدي أحمد عودة الرئيس الشرفي لحزب الوفد، والمقام في مسجد الرحمن الرحيم بمدينة نصر.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من قيادات وأعضاء بيت الأمة من مختلف المحافظات وكان منهم النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، وطارق سباق، والكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، والمهندس حسين منصور والدكتور ياسر الهضيبي، نواب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي طارق تهامي، وكاظم فاضل، سكرتيري عام مساعد، واللواء سفير نور، وجمال شحاتة، وإبراهيم الشريف وهاني سري الدين، وعصام الصباحي، أعضاء الهئية العليا، ومواهب الشوربجي، رئيس اتحاد المرأة الوفدية.

وحضر لتقديم واجب العزاء النائب الوفدي محمد مدينة والنائب الوفدي هاني أباظة، والنائب محمد عبده، والنائب الوفدي اللواء سعد الجمال، وطاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق، وسامح عاشور نقيب المحامين، والنائب أحمد السجيني، وعدد كبير من الشخصيات العامة والمحامين والمستشارين من زملاء وتلامذات الراحل. وتلقى الدكتور محمد أحمد عودة النجل الأكبر للراحل واجب العزاء من المعزين .

ورحل عن عالمنا القطب الوفدي أحمد عودة يوم الاحد الماضي بعد صراع مع المرض. ولُقب القطب الوفدي الراحل بشيخ المحامين، وشارك في تكوين أسرة المحامين بشبرا فى عام 1965، وكان رئيسًا لأسرة شبرا وروض الفرج حتى 1981، ونجح عضوا بنقابة القاهرة الفرعية عام 1976 حتى 1980 وشغل أمانة الصندوق لعامين.

شارك في الدفاع متطوعًا منتدبًا من النقابة في قضايا سياسية كبرى منها قضايا الجهاد والتكفير والهجرة وقضايا مظاهرات 17 و 18 يناير 1977، وشارك في الدفاع عن الشرعية بالنقابة العامة في أزمتها مع حكومة السادات في عامي 1980\1981 وناضل خلف المجلس الشرعي حتى عاد إلى موقعه بعد الحكم بعدم دستورية القانون 125 سنة 1981.

دخل مجلس النقابة العامة للمحامين عضوًا من 1985 حتى 1991 و شغل أمانة الصندوق في تلك الفترة، كما ساهم متعاونا مع مجلس النقابة العامة في بناء مقره. والفقيد هو أحد مؤسسي حزب الوفد عقب عودته عام 1984، وظل عضوا بهيئته العليا لمدة 20 عاما، وكان واحدا من تلاميذ الزعيم مصطفى النحاس.