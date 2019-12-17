شعور بالفخر والامتنان، إنتاب انتوني أوسيوري، مهندس البرمجيات النيجيري الجنسية، الفائز بالمركز الثاني في محور تطوير التطبيقات الرقمية، الخاص بالمبادرة الأفريقية للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة AAL، بعد تكريم الرئيس السيسي له.

وأكد في حديثه لـ"الوطن"، أن تجربة مشاركته في منتدى شباب العالم، تجربة رائعة، بحسب وصفه، قائلاً: "لا يمكنني إلا أن أعرب عن إمتناني لرئيس مصر، على العمل الرائع الذي يقوم به للشباب في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "أوسيروي"، أنه يأمل في جعل العالم، مكان أفضل مما عليه الآن، مؤكدا: "هذا يشجعنا على المساهمة باستمرار في حصتنا نحو جعل العالم، مكانًا أفضل مما التقينا به".

ووصف "أوسيروي"، منتدى شباب العالم بـ"الشيء الجميل"، مؤكدا أنه ضروري لمستقبل العالم، ودعم الشباب وإفساح المجال لهم لتبادل الأفكار على هذا النطاق: "ويمكننا أن نؤتي ثمارنا مع تقدمنا".

وأشار " انتوني أوسيوري"، إلى أنه شارك مع صديقه ستيفت أوسارو في المبادرة الأفريقية، للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة، frican App Launchpad، وأسس تطبيق 247Medic، وحصل على المركز الثاني في محور تطوير التطبيقات الرقمية الخاص بالمبادرة الأفريقية، للتدريب على تقنيات الألعاب والتطبيقات المتغيرة AAL وهى إحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018.