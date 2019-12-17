قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بإدارتي شباب طوخ وشبين القناطر للشئون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عدم تواجدهم اليوم في أوقات العمل الرسمية، وذلك لضمان انضباط العاملين وانتظام حركة العمل داخل الإدارات الفرعية.

جاء ذلك بناء على تقرير لجان المتابعة التي جرى تشكيلها، صباح اليوم، للتواجد على دفتر حضور وانصراف الإدارة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، حيث تشكلت اللجان من محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، وعبدالعليم حماد، من العاملين بالإدارة، واللذين جرى تكليفهما بمتابعة إدارة شباب شبين، ولم تتمكن اللجنة من الإطلاع على الدفاتر، وذلك لوجود اثنين فقط من العاملين وعدم وجود الدفتر بحوزتهما.

وفي إدارة شباب طوخ توجهت لجنة من التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، ولم تتمكن أيضا من الاطلاع على الدفاتر لوجود 4 فقط من الموظفين، وعدم وجود دفتر الحضور والانصراف بحوزتهم.

تأتي تلك المتابعات المفاجئة بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بضرورة تحقيق الالتزام والانضباط لدى العاملين بمختلف القطاعات الحكومية لخدمة المواطنين.