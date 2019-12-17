"أبو النصر" يروي كواليس تكريمه في منتدى شباب العالم: فخر وشرف

التنقل عبر كثير من الدول، كان سببا في عدم وجود عدد كافٍ من الأصدقاء، ففي كل مكان يسافرون إليه، يبدأون من جديد رحلة تكوين روابط من الأصدقاء، لقضاء وقت فراغهم، والترفيه عن أنفسهم في لعبة جماعية، فاجتمع الاثنان معًا، مستغلين دراساتهم المختلفة، لعمل تطبيق إلكتروني، يساعد في التعارف بين رواده.

يشكلون فرقا من أناس لا يعرفون بعضهم، يلعبون معا كرة القدم، فكانت دعوتهم للتكريم في ختام منتدى شباب العالم، اليوم، بحضور الرئيس السيسي.

"فخر إننا نكرم وفرحان جدا إني موجود في منتدى الشباب اللي بيوعي الناس بالمشروعات الشبابية".. بهذه الكلمات بدأ علي أبو النصر، الحاصل على بكالوريوس إدارة رياضية من اسكتلندا، حديثه لـ"الوطن"، قبل عامين اجتمع هو وصديقه، محمد ثروت، الحاصل على بكالريوس الهندسة الإلكترونية جامعة نيويورك، على إيجاد حل لمشكلة طالما عانوا منها، لتبدأ فكرة العمل على تطبيق Find Me Football، حتى جرى إطلاقه ديسمبر الماضي، بهدف التعارف من أجل لعب كرة القدم، وتحسين الحالة الصحية بشكل عام، بواسطة الرياضة.

رغم اختلاف مجالي دراستهما، إلا أنهما أخرجا منهما منتجا واحدا، لحل مشكلة تخصهما، وقد تكون مشكلة كثيرين، مثل الأشخاص الذين ولدوا فرادى بدون أخ أو أخت، أو من هم ليس لديهم عدد كافٍ من الأصدقاء، "إحنا كنا بنواجه المشكلة دي علشان عشنا في كذا بلد، وكل شوية نكون مضطرين نكون صداقات، وماكناش بنلاقي حد يلعب معانا".

"جات لنا مكالمة واتفاجئنا جدا إن بلدنا بتكرمنا.. حاجة جميلة جدا إننا نكون صوت وسط ناس عظيمة بتخدم الإنسانية وشرف لينا"، بحسب أبو النصر الذي حضر التكريم اليوم، ضمن فعاليات أخرى كثيرة بالمنتدى، يرى أنها ستفيده في حياته عمليا وشخصيا "وعي كبير بإن الشباب هما اللي هيبنوا المستقبل بإيديهم"، متابعا أن حضوره للمنتدى، أتاح له فرصة أن يتعرف بأناس كثيرة من بلدان مختلفة، مجتمعين لعقد مناقشات تهدف لجعل العالم أفضل، وزيادة المعرفة التي يمكن أن تتبلور في تطوير التطبيق.